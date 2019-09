The Politician: vale tudo para aparecer

A nova aposta da Netflix é uma espécie de House of Cards em formação. Espreitámos os primeiros episódios e chegámos à conclusão de que um Presidente também se faz de dinheiro.

É uma das estreias mais esperadas da rentrée, com Gwyneth Paltrow, Ben Platt, Zoey Deutch e Jessica Lange no elenco. O político aqui é Payton Hobart (Platt), embora muito no início da carreira que ambiciona. Ele quer ser Presidente dos EUA, mas ainda precisa de garantir a entrada em Harvard, a universidade com o maior número de Presidentes eleitos. Problema: não fosse a mãe (Paltrow) a pagar a entrada e esse caminho estaria ameaçado.

Sim, o jovem faz parte daquela minoria muito pequena que tem tanto dinheiro quanto a metade mais pobre da população mundial. A mente por trás desta comédia negra e satírica é Ryan Murphy, que já soma seis Emmys com séries como American Crime Story ou Glee. É o primeiro original de Murphy desde que se soube que em 2018 tinha assinado um contrato milionário com a Netflix que inclui, pelo menos, quatro séries e três filmes.

Sobre The Politician, que tem tanto de crítica política como de drama adolescente, o criador diz que é sobre “as piores coisas que alguém com muito dinheiro consegue fazer”. Uma história que aponta a Donald Trump e a todos os que sobem na vida a qualquer custo. A ideia, que Murphy garante ser antiga, até encontra paralelo na realidade: o escândalo que rebentou no início do ano quando o FBI revelou que dezenas de pessoas, entre as quais grandes empresários e estrelas de Hollywood como a actriz Felicity Huffman (Donas de Casa Desesperadas), pagaram milhões de dólares para garantir que os filhos entravam em universidades de topo como Yale, Stanford e Georgetown. Huffman declarou-se culpada e pediu desculpa. Foi condenada a duas semanas de prisão, 250 horas de serviço comunitário e a pagar 30 mil dólares (cerca de 27 mil euros).

