The Portuguese Concept: 20 marcas nacionais numa nova loja no Chiado

É uma montra do que se está a fazer em Portugal. Da roupa à cosmética, cabe tudo na nova loja do Chiado.

Poucos bairros lisboetas têm tanta rotatividade de inquilinos como o Chiado. Aqui, já com um pezinho na Baixa Pombalina e onde outrora esteve instalada a marca portuguesa de calçado Eureka, acaba de abrir uma loja especializada em etiquetas portuguesas. Chama-se The Portuguese Concept e reúne cerca de 20 marcas nacionais.

© Mariana Valle Lima

À frente do espaço estão Vera Torok e Diogo Morgado. Se são estreantes nestas andanças? Nem por isso. Ele tem uma marca de meias, no mínimo, divertidas. Ela criou a própria marca de joalharia, a Mel Studio. Trouxeram ambos os projectos para a nova morada, mas juntaram-lhes mais uns pozinhos. "É uma casa para marcas portuguesas, feita a pensar em estrangeiros, mas também nos locais", afirma Vera.

O casal abriu a primeira loja no final de 2019, na Lx Factory. Com outro nome, o espaço acabaria por sofrer um rebranding com a abertura da loja no Chiado, em Setembro. Agora, existem duas The Portuguese Concept, esta última especialmente luminosa. O chão original foi mantido numa das salas, bem como os vãos de pedra. As peças da Seixa by Piramidal, marca portuguesa de móveis em madeira recuperada, humanizam o espaço.

© Mariana Valle Lima

O resto descobre-se ao bisbilhotar nas prateleiras e expositores. Há óculos de sol em madeira da Pica Pau, as peças de vestuário da Le Mot, os lenços e acessórios da Ethical Legend, os cremes da Nally, os bonés da Imago ou as camisas da The Flying Dutchman, que têm estado a fazer sucesso entre o público masculino.

A procura de novas marcas nunca acaba, até porque esta loja quer-se um espaço com rotatividade, que reflecte tendências e os diferentes momentos do ano. Por estes dias, faz-se a transição entre estações – marcas que ainda fazem lembrar o Verão dão lugar e materiais mais quentes e confortáveis.

© Mariana Valle Lima

Os turistas entram com a promessa de um souvenir diferente. Os lisboetas deixam-se seduzir pelo 100% português – e pelos preços democráticos, que vão dos 5€ aos 150€. Nos planos está criar uma loja online e, quem sabe, ir pensando em qual poderá ser o terceiro poiso da The Portuguese Concept.

Rua Nova do Almada, 26 (Chiado). Seg-Dom 11.00-19.00

