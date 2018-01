‘The Rain’ é a nova série Netflix com estreia ainda este ano

A série dinamarquesa, que estreará algures este ano, conheceu nesta segunda-feira o seu primeiro teaser. Um bando de sobreviventes tenta encontrar vida num mundo pós-apocalíptico.

A premissa pode ser até bastante básica: um vírus fatal dizimou a Escandinávia há seis anos e sobra pouco, quase nada. Sobram uns quantos. Sobram dois irmãos que às tantas ganham coragem para sair da pseudo-segurança do seu bunker para se fazerem a caminho, para descobrirem alguma criatura viva num mundo onde a sociedade é uma miragem, os carros não andam, os prédios estão caídos.

Criada por Jannik Tai Mosholt (Borgen, Rita, Follow the Money), Esben Toft Jacobsen (The Great Bear, Beyond Beyond) e Christian Potalivo (Dicte, The New Tenants, Long Story Short), The Rain, protagonizada por Alba August e Lucas Lynggaard Tønnesen, é a primeira série dinamarquesa produzida pela Netflix.

Cuidado. Número um porque este teaser sugere medo, sugere que esta é uma daquelas séries onde dificilmente vamos adormecer. Número dois, já sabe: os nórdicos a fazerem séries são um perigo. Do bom.

