"The River" eleito o melhor filme do LEFFEST

O LEFFEST – Lisbon & Sintra Film Festival '18 só termina no domingo, mas a cerimónia de entrega de prémios acontece esta sexta-feira à noite, no Teatro Nacional D. Maria II. The River, do cazaque Emir Baigazin, foi considerado o melhor filme em competição.

O júri do festival, composto por Walter Salles, Chrysta Bell, Jonathan Littell, Jorge Queiroz, Martha Argerich e Stephen Kovacevich, premiou três outros filmes: John McEnroe: In The Realm of Perfection, de Julien Faraut, e Sedução da Carne, de Júlio Bressane, partilharam o Grande Prémio do Júri João Bénard da Costa; e o britânico Richard Billingham foi distinguido como o melhor realizador, por Ray & Liz.

Os filmes premiados poderão ser todos vistos no domingo. Ray & Liz passa às 13.30 no Monumental e meia-hora mais tarde Sedução da Carne começa a rodar no Espaço Nimas. John McEnroe: In The Realm of Perfection vai ser exibido às 18.30, mais uma vez no Monumental, onde também vai ser mostrado The River, a partir às 21.00.

