The Roots confirmados no edpcooljazz

The Roots são a melhor banda de hip-hop do mundo. São também a mais recente confirmação para o edpcooljazz: tocam a 9 de Julho no Parque Marechal Carmona, em Cascais.

É mais uma confirmação de peso para o festival cascalense, depois de Diana Krall (24 de Julho), Jamie Cullum (20), Tom Jones (25), Snarky Puppy e Jacob Collier (ambos a 16).

Black Thought, ?uestlove e companhia lançaram o primeiro álbum, Organix, em 1993 e, desde então, editaram mais de uma dezena de discos a solo e ao lado de gente como John Legend, Betty Wright e Elvis Costello. Além disso, acompanharam vários rappers conhecidos ao longo dos anos.

Desde 2009, os The Roots são também a banda residente dos programas de Jimmy Fallon na NBC – primeiro, do Late Night with Jimmy Fallon; e desde 2014 do histórico The Tonight Show.

O grupo deve lançar um novo álbum, intitulado End Game, no próximo ano e é provável que as novas canções se oiçam no Parque Marechal Carmona. A última vez que a banda passou por Portugal foi em 2012 com um concerto no Sudoeste.

Os bilhetes para o concerto já se encontram à venda e vão dos 40€ aos 55€.

