The Spot Market chega à Estufa Fria com muita arte à mistura

O mercado de moda e lifestyle The Spot Market está de regresso este sábado com as novidades mais quentes para o frio que aí vem. Desta vez, vai acontecer na Estufa Fria e conta ainda com uma parceria especial com a CAPITI (Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Infantil) e a Underdogs.

Pode ter demorado, mas parece que chegou finalmente o momento de dizer adeus ao Verão: as temperaturas começam a baixar já na próxima semana e isso significa que é altura de começar a guardar os vestidos e os calções na gaveta e dar as boas-vindas às camisolas e casacos de meia-estação. Por isso mesmo, esta é uma boa oportunidade para dar um saltinho ao Parque Eduardo VII para ficar a conhecer algumas das tendências reservadas para esta estação.

São cerca de 40 marcas para descobrir entre a flora da Estufa Fria: desde os produtos artesanais da Craft Clothes, aos vestidos na Milk&Snow, as botas da DI.X.O ou os acessórios da Anaring ou da BEE Jewels. Para as crianças, há marcas como a Caravan, a Amikko, a SugarBe e a Pampa Rose.

E como esta quer ser uma edição especial, além do mercado vai poder ver uma exposição de arte urbana com o selo da Underdogs. Wasted Rita, Mais Menos, Robert Panda e GLAM são alguns dos artistas com trabalhos expostos que irão depois a leilão no mercado. O objectivo é angariar tinheiro para a CAPITI. Todas as receitas do leilão vão ajudar crianças com perturbações de desenvolvimento.

O mercado e a exposição podem ser visitados entre as 10.30 e as 19.00, hora em que começa o leilão.

O programa contempla ainda palestras e workshops, divididos em duas áreas: durante a manhã, entre as 10.30 e as 15.00, especialistas da área do neurodesenvolvimento vão falar sobre temas como a hiperactividade, défice de atenção ou até mesmo sobre uma questão que pode ser uma dor de cabeça para muitos – como e quando deve falar de sexo com os filhos. De seguida, entre as 15.00 e as 19.00, o foco vai para a nutrição: como preparar pequenos almoços simples para crianças ou como reduzir o plástico na área alimentar são dois temas que a explorar.

A entrada para o evento tem um custo de 3€ e todo o valor angariado reverte para a CAPITI.

Estufa Fria, Parque Eduardo VII. Sábado, 10.30-21.00. 3€



+ Festa do Vinho e das Vindimas em Loures dura três dias e conta com Toy