The Spot Market organiza mercado digital para promover marcas portuguesas

Enquanto não é tempo de voltar à rua e regressar à normalidade, o The Spot Market vai continuar a fazer o seu habitual mercado mas agora online, servindo de montra às marcas portuguesas que costumam ter banca nas suas edições anteriores. A iniciativa decorre até 30 de Abril.

O mercado digital #euficoemcasa serve de resposta à impossibilidade de realizar mercados físicos durante este período, tendo o The Spot Market cancelado a sua edição de Abril devido ao novo coronavírus.

“Em tempo de incerteza, o The Spot Market quer continuar a ser o pilar de segurança para os pequenos negócios e marcas que sempre apoiou”, refere a organização em comunicado. “Esta edição The Spot Market digital #euficoemcasa visa no actual contexto devolver o sentido de normalidade no meio do ‘caos’, de inspiração, de sonho e esperança para as marcas que procuram sobreviver às adversidades económicas.”

O mercado decorre no site do próprio The Spot Market que servirá de expositor a cerca de 70 marcas que habitualmente participam nas edições físicas. Existe uma galeria com as marcas disponíveis, cada uma com uma breve apresentação, sendo que as compras são direccionadas para as páginas – site ou redes sociais – de cada uma. Este mercado digital estará em funcionamento até 30 de Abril, uma vez que já há data possível para o próximo mercado físico, a 9 de Maio.

O The Spot Market nasceu em 2016 e conta já com mais de 40 edições – quase todas elas no Espaço Amoreiras –, com o objectivo de promover marcas e novos conceitos na área da moda e lifestyle.

