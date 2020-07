The Spot Market regressa com edições ao ar livre na Comporta

O The Spot Market está de volta com as suas populares edições ao ar livre. A próxima paragem é a Comporta, por isso o melhor é reservar já o próximo fim-de-semana, 1 e 2 de Agosto, para mais um encontro de roupa e acessórios de perder a cabeça.

Após ter cancelado a edição ao ar livre de Junho, que estava prevista para o pátio exterior do Espaço Amoreiras e acabou por acontecer online, a promotora Market Makers deu as boas-vindas ao Verão, no último fim-de-semana de Julho, com um mercado na Comporta, onde regressa agora para mais um fim-de-semana de sol, moda e lifestyle.

O evento decorrerá no Celeiro 3, na Rua do Secador, nos próximos dias 1 e 2 de Agosto, das 10.30 às 14.00 e das 17.00 às 22.00. A entrada é gratuita, mas controlada e o uso de máscara é obrigatório.

Ata, Bali, Bee, Bloom Lisboa, Cate & Co., Maria Beirão e Peixe Vira Trapo são algumas das marcas portuguesas que poderá encontrar entre os expositores, que já estão disponíveis para consulta no site do mercado e podem ser exploradores por categoria (Acessórios, Joalharia, Moda, Lifestyle e Baby, Kids & Teens).

Celeiro 3, Rua do Secador, Comporta. Sáb-Dom 10.30-14.00 e 17.00-22.00. Entrada livre.

