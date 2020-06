The Spot Market afinal é online e acontece já este fim-de-semana

A Market Makers, promotora do The Spot Market, decidiu suspender a edição ao ar livre do mercado, prevista para o próximo sábado, agendando-a para uma data futura. O mercado, esse, não fica suspenso: a aposta volta a ser no online, como fez nos últimos meses.

O evento decorrerá na plataforma digital nos dias 27 e 28 de Junho. A decisão foi tomada tendo em consideração o aumento do número de casos de Covid-19 na Área Metropolitana de Lisboa.

“Foi uma decisão muito ponderada considerando os efeitos económicos e a actual situação dos expositores e pequenos comerciantes, mas em primeiro lugar está a saúde colectiva, enquanto comunidade responsável, a saúde dos nossos expositores, familiares, do público e a constante avaliação da situação e das implicações actuais e futuras destas iniciativas, ainda que em espaço ao ar livre”, esclarece a organização em comunicado.

Bee Jewels, Bao Swimwear, Craft Clothes, Girls are Happy, Milk & Snow, Oficina de Encantar, Watermelon e Woman Trust são algumas das 35 marcas portuguesas que poderá encontrar numa selecção mais limitada, mas que promete qualidade e diversidade. Os expositores já estão disponíveis para consulta e podem ser explorados por categoria (Acessórios, Joalharia, Moda e Baby, Kids & Teens).

