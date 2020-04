The Spot Market vai manter-se online durante todos os fins-de-semana de Maio

Assim que a necessidade de ficar em casa se impôs, o The Spot Market foi o primeiro dos mercados de fim-de-semana a adaptar-se às potencialidades da internet. O sucesso ditou que o mercado digital continuasse durante todos os fins-de-semana de Maio, sempre com 120 marcas. Começa já nestes sábado e domingo, 2 e 3 de Maio.

O mercado digital #euficoemcasa, que seria uma solução temporária para a impossibilidade de realizar mercados físicos durante este período, passou a chamar-se mercado digital NON-STOP!, decorrendo agora durante todos os fins-de-semana do mês de Maio. O objectivo continua a ser apoiar os pequenos e médios comerciantes e empreendedores no universo online, oferecendo agora espaço para 120 marcas em todas as edições.

Entre as 10.00 e as 22.00, durante todos os fins-de-semana do próximo mês, pode visitar a plataforma criada para os mercados em www.thespotmarket.pt e explorar a galeria de marcas portuguesas que serve de montra virtual. Cada marca faz-se acompanhar de uma breve apresentação, sendo as compras direccionadas para as páginas – site ou redes sociais – de cada uma. Este mercado digital funciona entre as 10.00 e as 22.00.

A Pampas, Carolina Curado, Maria Avillez Jewellery, Companhia das Cestas, Maria Concha, Xicalarica, Grace Baby & Child, Mintlovers, Joana Tomaz, Noogmi ou Paperboat são algumas das marcas já inscritas no mercado, sendo que muitas delas terão descontos durante as edições de The Spot Market.

