The Strokes juntam-se a Da Weasel no último dia do NOS Alive

A banda de Julian Casblancas regressa a Portugal com um novo álbum na calha. Sobem ao palco principal do Passeio Marítimo de Algés a 11 de Julho.

The Strokes são a mais recente confirmação do NOS Alive. Julio Casablancas e companhia estão de regresso aos palcos nacionais para um concerto no último dia do festival, que se realiza no Passeio Marítimo de Algés, de 8 a 11 de Julho. A confirmação surge pouco depois de a banda ter revelado estar a trabalhar num novo álbum, que deverá ser lançado até ao final do ano.

O anúncio do disco que sucederá a “Comedown Machine”, de 2013, surgiu durante um concerto de passagem de ano. Ode To The Mets, o único tema divulgado até ao momento, deverá fazer parte do sexto álbum da banda de indie rock que marcou a música na primeira década do novo milénio.

Depois dos espectáculos de 2006, no Lisboa Soundz Festival e do Super Bock Super Rock, em 2011, os Strokes são há muito aguardados pelos fãs portugueses. A banda anunciou também outros concertos pela Europa, incluindo passagem pelo Primavera Sound de Barcelona.

Os portugueses Da Weasel regressa também aos concertos neste dia, depois de um longo interregno.

O NOS Alive realiza-se no Passeio Marítimo de Algés, entre os dias 8 e 11 de Julho. Os bilhetes custam entre 69€ e 189€. Kendrick Lamar, Taylor Swift, Faith No More e Da Weasel são os cabeças de cartaz da edição deste ano.

