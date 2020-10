The Therapist vai ter jantares verdes todos os meses

Sarah Maraval, mais conhecida como The Green Chef, é a primeira convidada dos jantares Green Circle do The Therapist, na Lx Factory. Estes novos jantares mensais pretendem proporcionar “uma experiência gastronómica a quatro mãos, focadas num menu desenhado em especial para o momento em particular reflectindo o ADN do convidado em plena comunhão com a sazonalidade e funcionalidade da cozinha do The Therapist”.

O primeiro jantar realiza-se a 6 de Novembro, às 20.30. A chef especializada em comida vegana criou três momentos pensados para serem harmonizados pelos vinhos Mainova, uma produção biológica. A refeição começa com uma salada crocante de noodles kelp (um tipo de alga), gengibre e sésamo com molho semi-picante de amendoim; o prato principal é uma buddha bowl de miso branco e leite de coco com cogumelos shitake, couve pak choi, palmitos e camarões. A finalizar, é servido um crumble de maçã desconstruído com especiarias e gelado vegan.

O menu tem um custo de 40€ por pessoa, com bebidas incluídas. As reservas podem ser feitas através do site do The Therapist. O segundo jantar, cuja data será anunciada em breve, traz a Lisboa a cozinha do restaurante orgânico MANNA, do Porto.

