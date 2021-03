The Weeknd anuncia nova data para Portugal em 2022

The Weeknd, como é conhecido Abel Makkonen Tesfaye no mundo da música pop, adicionou mais uma data à “The After Hours World Tour”. O segundo concerto em Lisboa está marcada para 26 de Outubro do próximo ano, um dia depois do primeiro espectáculo agendado (e esgotado) para a Altice Arena.

Com o reagendamento da tournée de 2021, cancelada devido à pandemia, o artista multiplatinado – que acaba de reunir alguns dos seus temas mais conhecidos em The Highlights – agendou 39 novas datas, agora 40, incluindo as paragens em Portugal. A digressão deverá começar a 14 de Janeiro de 2022, em Vancouver, no Canadá, e passará por mais de uma centena de palcos da América do Norte e da Europa.

A partir desta quarta-feira, 3 de Março, pelas 09.00, o público poderá adquirir os bilhetes para o novo concerto no site da promotora Everything is New. Os preços variam entre os 40€ (balcão 2 e mobilidade reduzida), 60€ (plateia em pé), 65€ (bacão 1 com visibilidade reduzida), 70€ (balcão 1 e balcão 1 com visibilidade reduzida) e 80€ (balcão 1). Existem ainda três modelos de bilhete VIP: 145€ (VIP Silver), 165€ (VIP Early Entry) e 185€ (VIP Gold).

+ Leia já, grátis, a edição digital da revista Time Out Portugal desta semana

+ Está ansioso por voltar a viajar? Queremos saber tudo