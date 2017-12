The xx confirmados para o Super Bock Super Rock

O festival que este ano decorre de 19 a 21 de Julho garante o primeiro cabeça de cartaz e o segundo nome. Slow J já estava fechado desde a edição de 2017. Os britânicos actuam The XX no primeiro dia do evento, no Parque das Nações.

Isto é uma relação séria. E, também por isso, duradoura. Esta será a sétima vez que os britânicos passam por Portugal desde 2010 e do que percebemos de relações não se insiste tanta vez se o amor for passageiro. É real. E vai poder ser testemunhado mais uma vez no dia 19 de Julho no Super Bock Super Rock.

Depois do concerto de Slow J em 2017, Luís Montez apressou-se a confirmar o rapper português para a edição que agora se avizinha. Agora, acaba de anunciar o segundo nome do cartaz, isto depois de já todos os grandes festivais de Verão terem dado boas novas aos seus fãs.

Os britânicos irão actuar no Palco Super Bock, dentro da Altice Arena, e trarão, certamente, além dos êxitos de sempre, o disco mais recente I See You, editado em 2017.

Os bilhetes já estão disponíveis aqui.

