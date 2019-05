Therapist entra na caixa 2POR1 Deluxe dos melhores brunches

O Foodprintz, um dos restaurantes para brunch da caixa 2POR1 Deluxe de 2019, fechou portas no início deste mês mas não vai ficar com o seu vale inutilizável – no seu lugar entra o Therapist, que assumiu a gerência do Foodprintz, no Rato, e mantém a mesma ideologia.

Lisa e Karo, as donas do Foodprintz, passaram o testemunho a Joana Teixeira, responsável do Therapist, o restaurante terapêutico da Lx Factory dedicado à alimentação saudável. Por isso pode dirigir-se à mesma morada que já conhecia e pedir o menu com panqueca, bruschetta e um bowl doce à escolha (15,50€) ou qualquer outra das opções da carta e montar o seu próprio menu.

Com esta troca, ganha mais um sítio para utilizar o seu vale – também pode ir até à casa-mãe, na Lx Factory, em Alcântara.

Na lista de opções há panquecas com chocolate (3,90€) ou frutos vermelhos (3,90€), bruschettas de abacate e ovo (5,90€) ou barrada com hummus rosa (4,50€). Nos bowls doces tem opções de açaí (5,50€), cacau (5,90€), aveia com frutos vermelhos (5,90€) ou de spirulina para ajudar no detox (4,90€).

Ao todo, com a caixa 2POR1 Deluxe tem 10 banquetes de brunches para duas pessoas com 50% de desconto (qualquer bebida que não esteja incluída no menu de brunch deverá ser paga à parte). Além do Therapist, a caixa inclui refeições nos restaurantes Bowl Lisboa, Ohana by Naz, DeliDelux, Despensa n.6, Naked, O Ponto Mais Doce da Cidade, Casinha Boutique Café, Ela Canela e Pesqueiro 25.

Não há limitações de horários e não precisa de referir a promoção ao reservar. É só ligar e preparar-se para uma refeição inesquecível. Se ainda não tem a sua caixa, pode comprá-la aqui ou nas lojas FNAC da Grande Lisboa.



