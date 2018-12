Thom Yorke é mais um nome para o NOS Alive

Primeiro foi Tash Sultana (12 de Julho). Depois Jorja Smith (dia 11), Pip Bloom (a 12) e Sharon Van Etten (a 11). Agora, o Palco Sagres do NOS Alive vê anunciado o primeiro grande nome: Thom Yorke.

O vocalista dos Radiohead, que este ano assinou a banda sonora de Suspiria, sobe ao palco secundário do maior festival de Oeiras e arredores a 13 de Julho. A acreditar na organização, porém, o concerto vai ignorar o material composto para Suspiria, centrando-se antes nos seus discos a solo, The Eraser (2006) e Tomorrow's Modern Boxes (2014), e em temas de Amok, do supergrupo Atoms For Peace.

Thom Yorke será acompanhado, em palco, pelo músico e produtor britânico Nigel Godrich, seu co-conspirador de longa data e companheiro nos Atoms for Peace. A artista visual Tarik Barri completa o elenco.

Os bilhetes para o NOS Alive '19 continuam à venda, e vão dos 65€ (bilhete diário) aos 149€ (passe geral). The Cure, Bon Iver e The Smashing Pumpkins são os cabeças de cartaz já confirmados.

