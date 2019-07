Three Bones: comida angolana e um bar de shisha na Avenida da Liberdade

A marca Three Bones, já conhecida em Angola, onde tem dois restaurantes, chegou a Lisboa e juntou o melhor das especialidades angolanas, servidas em doses grandes, com bons pratos portugueses. Além do restaurante, junto à Avenida da Liberdade, abriram um bar de shisha e ritmos africanos na cave.

Discreto, o interior do restaurante junta a sofisticação das toalhas de pano às luzes roxas, com sofás em veludo e kizomba como banda sonora. Se em Luanda, o Three Bones funciona num registo buffet, em Lisboa quiseram adaptar-se ao registo da restauração da capital: aos dias de semana há menu de almoço sempre com um prato de peixe, outro de carne e um tipicamente angolano e aos jantares a escolha é feita à carta. Sempre com a consultoria mensal dos chefs responsáveis pelos outros dois restaurantes.

Fotografia: Inês Félix

“Queremos alargar a oferta que já existe em Lisboa. Para as dezenas de milhar de angolanos e para as centenas de milhar de portugueses que já passaram por Angola, somos um ponto de encontro de sabores angolanos e portugueses, com a qualidade do que apelidamos de toque caseiro”, explica Luísa Silva, proprietária do restaurante.

Para começar, sugerem a quitaba, uma pasta de amendoim caseira e picante, para barrar no pão ou as quitutes, ou bombons de mandioca (a mandioca fresca é desidratada e depois frita), acompanhados por molho gindungo– se começar a sentir um ardor, sugerem um sumo de mucua, um superfruto, com uma textura espessa mas com doce q.b. Nas opções de pratos mais tradicionais, encontra, por exemplo, o peito alto com funge de mandioca (32,90€, à segunda), a moqueca de marisco com arroz branco (24,90€, à terça), o calulu de carne seca (32,90€, à quarta), o rabo de boi com funge e folhas (32,90€, à quinta) ou os lagartos grelhados com molho de tomate e funge (30,90€, à sexta). Estão a testar, também, uma opção vegetariana de moamba de tofu com ginguba (30,90€).

Fotografia: Inês Félix

Entre os pratos portugueses há clássicos como o arroz de pato rico (18€), a costeleta barrosã grelhada (38€), ou opções de peixe, com escolha entre salmão grelhado com legumes salteados (25€), pataniscas de bacalhau com arroz de feijão (16,80€) ou ainda uma açorda de camarão (20€) ou arroz de marisco (48€, para duas pessoas).

Fotografia: Inês Félix

Como têm muitos clientes angolanos que conhecem bem a marca, durante o mês de Agosto vão testar o conceito de buffet, ainda sem um preço fixo definido, mas com estes e outros pratos, portugueses e angolanos, à discrição. E as sobremesas típicas também fazem parte. Embora ainda não estejam na carta, pergunte por elas – há um doce de bolacha ou o milho doce, uma espécie de arroz doce mas feito com milho.

Fotografia: Inês Félix

Mas a história do Three Bones em Lisboa não acaba aqui. Se descer as escadas, há todo um outro ambiente, com um bar e lounge que funciona de forma independente. Há sete opções de shisha diferentes, uma carta de snacks com opções como o prego do lombo em bolo do caco (15€) ou o choco frito (15€) e cocktails. Aqui, se quiser, também pode dar um pezinho de dança.

Rua da Conceição da Glória, 6 (Avenida). 21 073 8759. Restaurante: Ter-Sáb 12.00-22.00. Lounge: Ter-Qui 18.00-02.00, Sex-Sáb 18.00-03.00.

