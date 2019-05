Tia Cátia ensina a fazer bolachas na Feira do Livro no Dia da Criança

No dia 1 de Junho, a Supper Stars vai à Feira do Livro apresentar o seu bebé: o novo serviço de workshops de cozinha para miúdos.

A grande novidade da empresa de chefs em casa vai ser apresentada no próximo dia 1 de Junho no Parque Eduardo VII: a Supper Stars leva os workshops Mini Chefs à Feira do Livro, com Cátia Goarmon – mais conhecida como Tia Cátia – e muitos truques de confecção e decoração de bolachas.

A procura de festas de aniversário infantis à volta dos tachos levou a empresa a desafiar duas chefes (a Tia Cátia e Susana Cigarro) a desenvolver cursos de cozinha para os mais novos.

O primeiro não acontece em casa mas sim no Espaço Showcooking da Feira do Livro, dia 1 às 11.30. Os miúdos com idades entre os 6 e os 12 anos devem inscrever-se aqui – a participação é grátis.

