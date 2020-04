Tiago Bettencourt volta à toca, mas agora em directo

Tiago Bettencourt lançou Tiago na Toca e os Poetas em 2011, para dar voz a poemas de autores portugueses. Quase uma década depois, o músico reanima o projecto com o lançamento de “Tiago na Toca” em formato de rubrica online. Todas as segundas-feiras, às 22.00, vai dar um concerto ao vivo no Instagram.

Tiago Bettencourt fez o seu primeiro directo no Instagram há cerca de um mês durante o festival#EuFicoEmCasa, uma iniciativa conjunta de músicos, editoras e agências portuguesas que levou quase uma centena de concertos ao público em casa. Mas agora, estreia uma nova rubrica a solo. “O projecto Tiago na Toca, outrora feito de poetas antigos, é renovado agora em forma de Instagram Live”, revelou o artista à Time Out. “Vai ser acontecimento semanal, todas as segundas-feiras, às 22.00.”

O álbum Tiago na Toca e os Poetas, gravado não em estúdio mas em sua casa, deixa de ser apenas um álbum de música para passar a ser verdadeiramente “um projecto à parte”, tal como foi apresentado na altura do seu lançamento, em 2011. Este novo formato online, em directo no Instagram do músico, terá sempre o mesmo modelo: três canções suas, uma do projecto “Tiago na Toca” e ainda três versões de um outro artista – Bruce Springsteen foi o escolhido para a primeira sessão, marcada já para esta segunda-feira, 20 de Abril, às 22.00.

“Para a próxima semana logo se verá. Espero que se juntem a mim a partir das vossas casas com a esperança de que esta ideia consiga mais à frente ter também uma vertente social”, acrescenta. “Sobre essa questão falarei a devido tempo. Por agora, tenham a simpatia de me marcar nas vossas agendas.”

