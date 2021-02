Tiago na Toca regressa para nova temporada de música no Instagram

Tiago Bettencourt acaba de anunciar o regresso aos concertos ao vivo no Instagram. Para ver e ouvir todas as segundas-feiras, às 22.00.

Tiago Bettencourt lançou Tiago na Toca e os Poetas em 2011, para dar voz a poemas de autores portugueses. No ano passado, quase uma década depois, o músico reanimou o projecto com o lançamento de Tiago na Toca em formato de rubrica online. Agora regressa para uma segunda temporada, todas as segundas-feiras, às 22.00, ao vivo no Instagram.

“Estes lives são uma oportunidade de estarmos mais perto, embora sem palcos, e de ao mesmo tempo contribuir para apoiar muita gente cujo meio de subsistência simplesmente desapareceu”, anunciou o artista. “Em cada sessão vou-vos dizer como e para quem vai o valor do bilhete, facultativo, que vos peço.”

A primeira sessão deste regresso está marcada para a próxima segunda-feira, 15 de Fevereiro. O modelo deverá ser o mesmo usado em 2020, com a apresentação de três canções suas, uma do projecto Tiago na Toca e mais três versões de um outro artista.

