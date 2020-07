Ticketline tem uma nova plataforma de streaming

O espectáculo de Herman José, no Teatro Tivoli, será o primeiro a ser emitido no novo serviço de transmissão online.

Se é verdade que a pandemia trouxe dificuldades acrescidas ao meio artístico, também lhe tem permitido reinventar-se. Nos últimos tempos, têm-se sucedido os espectáculos transmitidos online. Agora, a Ticketline resolveu lançar uma plataforma de streaming, que tem como objectivo permitir ao público assistir a eventos em qualquer parte do mundo.

A 18 de Julho, o Ticketline Live Stage estreia-se com a transmissão do espectáculo “Desconfinando e Rindo”, de Herman José, a partir do palco do Teatro Tivoli, em Lisboa. O humorista irá percorrer 40 anos de carreira, evocando as suas personagens mais conhecidas, num misto de música e humor.

Os bilhetes para assistir ao espectáculo em streaming custam 6,50€ e encontram-se à venda em livestage.ticketline.pt. A nova agenda, que em breve será anunciada, incluirá espectáculos de teatro, dança, humor, música e magia.

