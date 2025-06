Tim Bernardes regressa a Portugal, agora na companhia de Martim Sousa Tavares

O músico brasileiro Tim Bernardes regressa a Portugal para dois concertos com uma orquestra liderada pelo maestro Martim Sousa Tavares. O espectáculo denominado Raro Momento Infinito vai acontecer Sagres Campo Pequeno, em Lisboa, a 26 de Novembro, e no Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, a 29 do mesmo mês.

Este formato orquestral permite ao artista revisitar, com novos arranjos, as suas canções mais populares, como “Recomeçar” e “Só Nós Dois”. A formação inclui seis violinos, três violas, dois trombones, dois flugelhorn, saxofone barítono, harpa, baixo acústico e percussão.

Figura central da nova geração da música brasileira, Tim Bernardes tem vindo a construir um percurso consistente, tanto a solo como com a banda O Terno. O último concerto em Portugal aconteceu no final do ano passado, nos coliseus de Lisboa e do Porto, onde apresentou ao vivo o seu segundo disco a solo, Mil Coisas Invisíveis, lançado em 2023.

Campo Pequeno (Lisboa). 26 Nov (Qua) 21.30. 15€-50€

