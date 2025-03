Tim volta a cantar as suas histórias no Cinema São Jorge no início de Abril

Poucas pessoas no rock português hão-de ter tantas histórias e canções para cantar como António Manuel Lopes dos Santos, o Tim dos Xutos & Pontapés. Ele tem noção disso. Foi para as recordar que, entre o fim de 2023 e o começo de 2024, acampou no Cinema São Jorge. E que lá vai voltar entre quinta-feira, 3 de Abril, e domingo, 6.

Os concertos de Lisboa integram-se numa digressão começada em Mafra, no início deste ano, também com passagem pelo auditório do Círculo Católico de Operários do Porto entre 27 e 30 de Março. Segue, mais tarde, para outros pontos do país.

O formato não vai ser muito diferente do que testou há um ano e picos. Um misto de retrospectiva de mais de 40 anos de estrada e uma vida dedicada ao rock, em que as músicas vão sendo acompanhadas por histórias da sua época ou do seu parto.

“Escolhi as canções que para mim são significativas do Rio Grande; as canções da Resistência que acho bem e que posso cantar; tive especial atenção à primeira fase dos Xutos & Pontapés, quando começo a escrever, depois da saída do Zé Leonel; depois tenho um bocado mais sobre os Xutos, com especial atenção aos últimos discos e ao desaparecimento do Zé Pedro”, partilhou então com a Time Out. “Mas em todos os concertos quero ter um ou dois temas de um disco específico dos Xutos.”