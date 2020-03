Time In Party: Time Out anima as noites com música ao vivo no Instagram

Sempre lhe dissemos que o que faz em casa é consigo. Mas o mundo mudou e agora dizemos-lhe que também é connosco. Na verdade, dizemos-lhe que pode ser com todos. Esta sexta-feira, das 22.00 às 23.00, a Time Out In, em associação com a Schweppes, organiza a primeira Time In Party em directo no Instagram. Uma noite para todos dançarmos juntos ao som do Deejay Kamala, em directo, ao vivo e com condições melhoradas de som. A si, só lhe pedimos que se ligue a nós, prepare um copo e abra espaço para a pista na sala.

Já dissemos, voltamos a repetir: o mundo mudou e nós mudámos com ele. A sua Time Out é agora Time In. Ao longo destas duas semanas, temos tentado ajudá-lo a ficar em casa sem deixar de manter as janelas escancaradas ao mundo lá fora, e para isso lançámos a primeira Time In Portugal, uma nova revista digital, gratuita e partilhável, que pode ler aqui.

Agora, queremos celebrar tudo isso juntos. E para que não tenha de sair para ir à festa, nós levamos a festa até si. Só tem de se ligar no Instagram da Time Out Lisboa, esta sexta-feira, 27 de Março, pelas 22.00. Aí vai encontrar João Fernandes, mais conhecido por Deejay Kamala, aos comandos da cabine de som.

Durante algum tempo, João Fernandes, aka Deejay Kamala, andou a fugir ao Cais do Sodré, refugiando-se em espaços como o Radio-Hotel e o Bosq, onde conseguiu criar um público fiel. Mas quando surgiu a possibilidade de tomar as rédeas do clube que Manuel Reis abriu em 2014, não quis deixar escapar a oportunidade e aceitou o desafio. É ele agora o proprietário do Rive Rouge, o clube instalado no Time Out Market Lisboa, e com ele chegaram novas festas, as “Reunião”, para dançar até às seis da manhã. Kamala é também uma das referências do Dj'ing nacional, tendo sido o primeiro disc-jockey a apresentar-se no Coliseu dos Recreios em nome próprio.

Se ficou com vontade de aquecer a pista, pode ir ouvindo estas músicas para começar bem o dia. Mas não se esqueça de marcar a data e hora da primeira Time In Party na agenda. Depois, para continuar a não perder pitada, é só ir mantendo um olho nas redes sociais da Time Out, para saber quanto acontece a próxima.

