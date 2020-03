Time Out é uma das empresas mais inovadoras do mundo em 2020

O Grupo Time Out foi um dos escolhidos para a prestigiada lista anual das Empresas Mais Inovadoras do Mundo em 2020 da revista Fast Company.

A lista distingue as empresas que causaram o maior impacto na indústria e na cultura, ilustrando uma variedade de formas de prosperar neste mundo em constante mudança. A lista deste ano premeia um total de 434 empresas de 39 países.

Julio Bruno, CEO da Time Out Group, disse: “Estamos muito satisfeitos pelo Grupo Time Out ter sido reconhecido como uma das empresas mais inovadoras do mundo pela Fast Company. É um reconhecimento da transformação e diversificação bem-sucedidas da Time Out como uma marca líder global de média e lazer.

“2019 foi um ano transformador para a Time Out com a abertura de cinco novos mercados, uma diversificação firmemente enraizada nas origens da Time Out. Estamos incrivelmente orgulhosos da nossa marca continuar a ser extremamente relevante, de confiança e adorada, e que a nossa curadoria, feita por uma equipa global de jornalistas especialistas locais, continue a inspirar e influenciar a maneira como as pessoas vivem as cidades. É por isto que a Time Out sempre foi conhecida e isso transparece na extensão de marca que é o Time Out Market. É onde o nosso público consegue ver, cheirar, comer e experimentar o melhor da cidade num local físico. Hoje, a Time Out não faz apenas a curadoria do melhor da cidade – com o Time Out Market também fazemos parte do que há para fazer nessa mesma cidade.”

Os editores e jornalistas da Fast Company procuraram pelas empresas mais inovadoras do planeta em múltiplas indústrias, considerando ainda as nomeações recebidas através do seu processo de candidaturas, para chegar à lista final.

As Empresas Mais Inovadoras do Mundo é uma das publicações de referência da Fast Company, e um dos seus esforços editoriais mais esperados do ano. Provide ncia tanto um resumo como um roteiro do futuro da inovação nos sectores mais dinâmicos da economia.

“Num momento de crescente volatilidade a nível global, a lista deste ano mostra a resiliência e o optimismo de empresas em todo o mundo. Estas empresas estão a aplicar criatividade para resolver desafios dentro das respectivas indústrias e muito além das mesmas”, disse Amy Farley, editora sénior da Fast Company, que supervisionou esta publicação em conjunto com o editor adjunto David Lidsky.

A edição das Empresas Mais Inovadoras da Fast Company (Março/Abril 2020) já está disponível online em fastcompany.com/most-innovative-companies/2020, assim como na aplicação para dispositivos móveis (disponível no iTunes).

