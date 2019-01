Time Out Market fecha dois dias esta semana

Nos dias 22 e 23 de Janeiro, o Time Out Market vai estar encerrado. Regressa no dia 24 de Janeiro, no horário normal.

Estão abertos quase 365 dias por ano, de tal forma que até podiam ser chamados de “o mercado que nunca dorme”, mas há alturas em que é preciso mesmo fechar portas para fazer trabalhos de manutenção que vão melhorar a experiência de quem os visita.

Na quinta-feira, voltam a estar disponíveis os dez mil metros quadrados de Time Out Market onde há sempre tanta coisa a acontecer. Muito mais do que comida e bebida.

