Time Out Market serviu mais de 20 mil refeições no primeiro fim-de-semana no Rock in Rio

Dois dias. Dois dias chegaram para que o primeiro mercado pop-up de alta cozinha num festival de música se transformasse num verdadeiro sucesso.

O Time Out Market Rock in Rio é uma réplica do espaço criado em 2014 pela Time Out Lisboa numa das alas do Mercado da Ribeira, o Time Out Market. Uma área que tem alimentado os festivaleiros num espaço com 1350 metros quadrados com 400 lugares, 14 restaurantes e um bar TO. Se ainda passar por lá no próximo fim-de-semana é ir em direcção à roda gigante, e parar entre a EDP Rock Street e o Palco Music Valley.

Para a segunda ronda do Rock in Rio não deixe de provar as criações de conceituados chefs como Henrique Sá Pessoa, Alexandre Silva (ambos estrelas Michelin), Marlene Vieira, Vítor Sobral e Noélia (a chef convidada do restaurante Noélia e Jerónimo de Cabanas de Tavira), num espaço que ainda conta com os restaurantes Asian Lab, Sea Me/ O Prego da Peixaria, Cozinha da Felicidade, Confraria, Manteigaria Silva, Monte Mar, Croqueteria, Olhó Bacalhau e Manteigaria - Fábrica de Pastéis de Nata.

A loiça usada no Time Out Market Rock in Rio é toda feita com matérias primas vegetais (fibras de cana de açúcar), e todos os copos do espaço são reutilizáveis.

+ Os 14 convocados para o Time Out Market no Rock in Rio 2018

+ O que é que se vai comer no Time Out Market Rock in Rio?