Time Out premiada como Marca Internacional do Ano de 2021

A Time Out foi distinguida pelo segundo ano consecutivo nos Campaign Publishing Awards. Julio Bruno, CEO da Time Out, foi considerado o Líder de Negócio do Ano.

Depois de em 2020 a Time Out receber o título de Marca Internacional do Ano devido à expansão do Time Out Market, este ano volta a fazer o mesmo feito. Em 2021 é novamente nomeada Marca Internacional do Ano pelos Campaign Publishing Awards, da prestigiada revista Campaign, especializada em publicidade, media e marketing, que todos os anos reconhece as publicações que se destacam pela qualidade e inovação.

Este ano, houve três aspectos que levaram o grupo de júris dos Campaign Publishing Awards a premiar a Time Out: a sua rápida adaptação ao contexto de pandemia, nomeadamente a mudança provisória do nome Time Out para Time In, a aposta no melhor da cidade com campanhas como a “Love Local” e as oportunidades comerciais que daí surgiram, mesmo num ano extremamente difícil para a maioria dos sectores.

“A marca reagiu rapidamente ao impacto da Covid-19 e às novas necessidades dos seus consumidores”, explica a revista Campaign. “Com grande parte do mundo confinado, a Time Out teve como objectivo ajudar as pessoas a descobrir coisas que podiam fazer em casa enquanto passavam semanas e meses sem poder sair e aí tornou-se a Time In. Esta mudança reflectiu-se nos seus conteúdos, nas páginas web, nas newsletters e inclusive no seu logotipo. A marca reinventou-se para mostrar ao seu público que é capaz de entender as necessidades dos seus leitores e de como é possível continuar num momento de desassossego mundial”.

A somar-se a esta distinção, também Julio Bruno, CEO da Time Out, recebeu o prémio de Líder de Negócio do Ano de 2021. O júri reconheceu que “sob a sua liderança, a Time Out implementou óptimas ideias e estratégias, assim como apoiou causas importantes como o pequeno comércio, as mulheres ou a comunidade LGBTI”.

O CEO do grupo reagiu ao prémio felicitando toda a equipa Time Out e já traçando objectivos para o futuro. “Tem sido um ano desafiante que nos tem mostrado como nós, enquanto negócio, somos resilientes, criativos e engenhosos em qualquer situação que enfrentemos. A minha equipa trabalhou imenso no último ano e eu estou orgulhoso pela força que todos temos mostrado. A Time Out Media and Markets está agora focada no renascimento das cidades e das viagens e mal podemos esperar por aquilo que o futuro tem para mostrar”, disse Julio Bruno.

Antes de ser premiado como Líder de Negócio do Ano, Julio Bruno já tinha sido também integrado na lista “EMpower 50 Advocates Executives List” que destaca os empresários que fomentam a diversidade e inclusão nas suas equipas. Actualmente, Julio Bruno trabalha de perto com os recursos humanos para garantir um processo de recrutamento mais inclusivo, de forma a assegurar que as portas da Time Out estão abertas a todos.

+ Há uma nova Time Out Cascais para descobrir

+ Leia a edição desta semana da Time Out Portugal