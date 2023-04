Time Out procura jornalista para relação duradoura

A Time Out está à procura de um jornalista para integrar a redacção de Lisboa. Os candidatos devem ter experiência, apetência pelas áreas do jornalismo local e cultural, apuradas competências digitais, e acima de tudo uma paixão assolapada pela cidade.



Quem quiser fazer-se ao lugar, deve enviar para editores@timeout.com o currículo, uma carta de motivação e um trabalho escrito: uma breve notícia do bairro onde vive. As candidaturas devem ser entregues até às 23.59 de 20 de Abril de 2023.



A Time Out Lisboa entrará depois em contacto com os candidatos que passarem à fase seguinte – uma entrevista, altura em que serão apresentadas as condições contratuais.

Local

Presencial, na Time Out Portugal - Avenida da Liberdade 10, 4.º andar. 1250-144, Lisboa.

Sobre a Time Out

Acreditamos na diversidade e igualdade de oportunidades para todas as pessoas. Não discriminamos candidatos externos ou internos com base na idade; incapacidades; género e redesignação de género; etnia; religião ou crença; orientação sexual; casamento e parceria civil; gravidez ou maternidade. Acreditamos que a diversidade desenvolve a criatividade e possibilita o crescimento pessoal e profissional, porque todos aprendemos uns com os outros. Acreditamos numa cultura aberta em que as ideias são partilhadas com liberdade e franqueza. Acreditamos que todos têm o direito de se expressar, enriquecendo-nos a todos. Acreditamos num mundo aberto, na justiça social e na busca da felicidade – afinal, estamos no negócio da felicidade.



