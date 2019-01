Titans: os novos super-heróis da Netflix

Há mais uma série de super-heróis para ver na Netflix a partir de sexta-feira. Chama-se Titans e junta Robin e outros super-heróis da DC.

A Netflix já tinha as produções originais da Marvel, como Demolidor e Jessica Jones, entre outras. E Os Agentes da S.H.I.E.L.D., também da Marvel. Bem como Arrow, The Flash e outros títulos do Arrowverse da DC. Também Raio Negro, Gotham e desenhos animados como Teen Titans, Ação! ou Jovens Justiceiros. E há mais super-heróis a caminho, em séries originais como The Umbrella Academy.

Titans é apenas a mais recente aposta. Os 11 episódios da primeira temporada foram exibidos originalmente entre Outubro e Dezembro de 2018 no DC Universe, um serviço de streaming só com séries e filmes protagonizados por heróis da DC que, por enquanto, se encontra disponível apenas nos Estados Unidos. Na Europa, a série estará disponível em exclusivo na Netflix.

A série foi criada por três relativos pesos pesados: Akiva Goldsman, Geoff Johns e Greg Berlanti. O primeiro tem uma longa carreira no cinema, e entre os filmes que escreveu conta-se

Uma Mente Brilhante, de Ron Howard, premiado com o Óscar de Melhor Argumento Adaptado. Johns, por outro lado, é um nome conhecido da BD americana, chegou a ser o presidente da DC e teve dedo na maior parte dos filmes recentes da casa. Por fim, Berlanti é um dos principais responsáveis pelas adaptações televisivas do chamado Arrowverse e não só – Tu, outra série recente da Netflix, também foi desenvolvida por ele.

Apesar do talento envolvido, e de o personagem principal ser Robin (Brenton Thwaites), um dos mais conhecidos super-heróis, o primeiro episódio deixa muito a desejar. Os diálogos são fracos, esteticamente fica aquém de outras aventuras do género e o enredo não entusiasma. Basicamente, Dick Grayson, ou Robin, encontra-se a trabalhar em Detroit e está a tentar afastar-se o seu passado ao lado de Batman, quando conhece Rachel Roth (Teagan Croft), vulgo Raven, uma misteriosa rapariga que está a ser perseguida por assassinos e é filha de um demónio. No primeiro episódio somos ainda apresentados a Starfire (Anna Diop), uma extraterrestre amnésica, e Garfield “Gar” Logan (Ryan Potter), que se transforma em animais.

Contudo, quem já viu a série até ao fim diz que a coisa melhora. Vão aparecendo novos personagens conhecidos das páginas da banda desenhada em quase todos os episódios e a segunda temporada, que já está confirmada, vai ter mais e melhor material com que trabalhar. É uma questão de esperar. E ter paciência.

