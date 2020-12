"Todas as Coisas Maravilhosas" de Ivo Canelas volta ao Estúdio Time Out em Janeiro

A peça não é uma estreia no Time Out Market e o sucesso ditou que voltasse agora na abertura da agenda do novo ano.

O popular monólogo Todas as Coisas Maravilhas, escrito por Duncan Macmillan e interpretado por Ivo Canelas, já não é uma estreia no Time Out Market. Depois das várias reposições, a peça volta a estar em cena no Cais do Sodré de 12 a 29 de Janeiro.

“Terminar um ano para esquecer e começar outro com esperança a ver a peça Todas as Coisas Maravilhosas” – é assim que o Time Out Market anuncia na sua página de Instagram mais uma rodada de espectáculos que têm esgotado a cada sessão.

View this post on Instagram A post shared by Time Out Market Lisboa (@timeoutmarketlisboa)

O monólogo chegou a Portugal no final de 2019 pela primeira vez, com interpretação de Ivo Canelas. A peça recorda a importância de reconhecermos e nos deslumbrarmos com as coisas que nos rodeiam, através de uma lista – a de todas as coisas maravilhosas que há no mundo.

Abordando de forma catártica temas fracturantes, como o suicídio e as crises existenciais, o protagonista é uma criança de sete anos que vai crescendo à frente do público, que terá oportunidade de participar com pequenos papéis distribuídos no momento, “numa arena em que todos são chamados a rir de perto com as amarguras do crescimento, em plena sintonia com uma extensa lista de coisas maravilhosas que nos mostram a felicidade de estarmos vivos”.

Os bilhetes para as novas datas do espectáculo no Estúdio Time Out, que decorrem de terça a sexta, já estão à venda (19.00; 20€) aqui.

+ As peças de teatro em Lisboa a não perder em Janeiro

+ Leia grátis a Time Out Portugal desta semana