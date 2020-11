Todos os dias há descontos no Bairro do Avillez, mas só durante meia hora

É a nova “hora H” no bairro do Avillez: todos os dias, entre as 19.00 e as 19.30, há desconto de 20% em toda a carta.

Se aparecer no Bairro do Avillez ou fizer uma reserva para as 19.00, terá direito a 20% de desconto na conta final. A Hora H, promovida pelo espaço do chef José Avillez no Chiado, começa esta quinta-feira, 5 de Novembro, e aplica-se a qualquer espaço do Bairro.

A Hora H tem lugar todos os dias no Mini Bar (que ocupou o espaço do antigo Beco-Cabaret Gourmet), na Pizzaria Lisboa, agora no primeiro piso do Bairro, no Páteo e também na Taberna. Aproveite para experimentar os croquetes, a picanha maturada, as bifanas de atum ou o já icónico cornetto de atum picante da Taberna – que além deste novo período de desconto, mantém-se a happy hour entre as 15.00 e as 18.00 –, o marisco e pratos de carne do Páteo ou as pizzas artesanais da Pizzaria Lisboa. No Mini Bar, às quartas e quintas, há DJ para música ao vivo, se quiser prolongar a sua hora h.



Pode aproveitar este desconto no espaço interior, bem luminoso, ou, nos dias de Outono que ainda o permitirem, na esplanada inaugurada este Verão, resultado da requalificação da Rua Nova da Trindade.

De acordo com as novas regras impostas pela Direcção-Geral de Saúde para combater a pandemia de Covid-19, o Bairro do Avillez e todos os seus restaurantes passam a fechar Às 22.30.

Reservas: bairrodoavillez.pt. Rua Nova da Trindade 18 (Chiado).

