todosporumsorriso: as máscaras solidárias para proteger e ajudar quem mais precisa

A iniciativa #todosporumsorriso, que junta a Associação Terra dos Sonhos e The Sweet Art Museum, procura angariar fundos para realizar sonhos de crianças e jovens com doenças crónicas.

Com a entrada em vigor das novas regras pós-estado de emergência, o uso de máscara passou a ser ainda mais importante. Foi assim que a Associação Terra dos Sonhos e The Sweet Art Museum (SAM) voltaram a unir-se numa iniciativa, desta feita com um propósito diferente. A campanha #todosporumsorriso procura angariar fundos, através da venda de máscaras, que reverterão para a realização de sonhos de crianças e jovens com doenças crónicas.

"Com esta iniciativa conseguimos patrocinar uma oficina da felicidade durante um ano no serviço de pediatria de um hospital da área metropolitana de Lisboa" esclarece Carla Santos, fundadora do SAM. "Através deste novo projeto solidário, acreditamos que podemos voltar a trazer felicidade e alegria às crianças e jovens com doença crónica num momento difícil como o que enfrentamos agora".

As máscaras, certificadas pelo Centro Tecnológico Têxtil e Vestuário (CITEV) estão disponíveis em três packs: criança (9€/2 unidades), adulto (9€/2 unidades) e família (15,50€/4 unidades, duas de adulto e duas de criança), tudo reutilizável, com exterior em poliéster e dupla camada TNT no interior, sendo possível lavá-las a 60 graus. A cada compra, a Terra dos Sonhos receberá um donativo de 2,50€ para a causa.

As embalagens trazem ainda uma novidade; é possível recorrer à tecnologia de realidade aumentada, através de um QRCode, para perceber como fica a máscara no rosto. "Uma funcionalidade original e a pensar na partilha das redes sociais, uma vez que permite tirar uma fotografia com a máscara solidária #todosporumsorriso. Este plus da embalagem é também a pensar naqueles que não podem comprar as máscaras, mas que de forma digital podem aderir ao movimento e contribuir para espalhar mais sorrisos."

A edição exclusiva das máscaras está disponível através do site www.todosporumsorriso.pt, ou directamente aqui.

+ Uber Eats alarga a operação e agora entrega produtos de farmácia e bem-estar

Share the story