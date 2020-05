Uber Eats alarga a operação e agora entrega produtos de farmácia e bem-estar

A Uber Eats fez uma parceria com a Well's, marca de saúde, beleza e bem-estar: a partir desta semana poderá receber em casa máscaras, gel desinfectante e outros produtos essenciais de protecção sem sair de casa.

O confinamento obrigou muitas marcas a adaptarem-se às necessidades dos seus clientes. A Uber Eats continua a entregar comida ao domicílio, mas adicionou recentemente um novo serviço disponível na aplicação: a partir desta terça-feira, 13 de Maio, já é possível encomendar produtos de beleza, bem-estar, bebé e essenciais para a proteção da saúde da família e recebê-los em casa.

Para encontrar lojas com estes produtos terá de seleccionar um dos espaços Well’s na aplicação da Uber Eats ou procurar por ‘farmácia’ na barra de pesquisa. Nas lojas virtuais poderá encomendar álcool-gel, máscaras, viseiras. Mas também produtos para bebés, medicamentos e outros produtos de saúde.

"A Well’s está a investir em diversos canais de atendimento alternativos, para que os nossos produtos possam estar cada vez mais acessíveis a toda a população", justifica João Cília, director-geral da Well's. É uma maneira de todos os "portugueses terem um dia-a-dia mais conveniente e simples", reforça Mariana Ascenção, directora de comunicação da Uber em Portugal.

Até 24 de Maio, a taxa de entrega é gratuita em todas as cidades em que a empresa opera, de Norte a Sul, utilizando o código ‘WELLS’ no separador de promoções.

A par deste novo serviço, a Uber Eats tem mais uma novidade. Além de poder encomendar os pratos dos seus restaurantes favoritos, agora pode também fazer a encomenda de alguns para terminar em casa. Os restaurantes aderentes têm agora um separador ‘Para fazer em casa’ com sugestões para concluir em casa, como é o caso do Sea Me At Home, do El Taco Chingón ou o Chef em casa by Joshuas. Os restaurantes, juntamente com a comida, enviam um guia de instruções que guiam o cliente em todo o processo.

+ Leia a Time In desta semana

Share the story