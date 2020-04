Sea Me entrega peixe fresco em casa

Sea Me At Home é a resposta do restaurante junto ao Largo Camões, em Lisboa, a estes tempos conturbados: entregam agora peixe fresco em casa, através da plataforma Uber Eats. Em cada encomenda, segue também uma receita do chef da casa, Vasco Lello.

Quando o Sea Me abriu em 2010, as bancadas de peixe fresco e marisco estavam já bem à vista e o conceito de restaurante com peixaria já se fundia. Mas foi três anos depois, em 2013, que abriram na porta ao lado uma peixaria moderna, onde os clientes podiam levar peixe preparado para confeccionar em casa. O projecto durou até 2015 mas é agora retomado com o Sea Me At Home, que a partir desta quinta-feira, 16 de Abril, entrega em casa peixe fresco vindo da lota de Peniche.

Salmão (cinco lombos, 18,90€), garoupa (duas postas de 500 gramas, 22,90€), bacalhau fresco (quatro lombos, 16,90€), dourada e robalo frescos filetados (quatro filetes, 13,90€) ou caldeirada com cinco tipos de peixe (18,90€/kg) são as primeiras ofertas disponíveis, mas em breve o Sea Me prevê ter ostras e amêijoas da Ria Formosa, sopa de peixe e outros preparados de peixe, como hambúrgueres. Dependendo do tipo de peixe escolhido, estará filetado, escamado e bem amanhado.

Todo o peixe encomendado na aplicação chegará bem embalado e pronto a ser cozinhado e, com cada pedido, recebe também uma sugestão de receita do chef Vasco Lello, para ajudar naqueles dias em que a criatividade para pôr as mãos na massa na cozinha já não é muita – conte com ideias como salmão braseado com wok de legumes, bacalhau fresco confitado com grão e azeitonas ou caldeirada de peixes.

Durante este período de isolamento social, o grupo Sea Me, que em 2020 celebra dez anos, foi um dos que se reinventou mais rapidamente: primeiro lançou uma nova marca de hambúrgueres com carne nacional, a Olívia, e depois uma garrafeira virtual, Dionísio.

