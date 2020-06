Tomorrowland: a meca da electrónica pode ser visitada online em Julho

"Uma espectacular experiência de entretenimento sem fronteiras ou barreiras", é desta forma que a organização do Tomorrowland apresenta, em comunicado, a edição de 2020 do conhecido festival de música electrónica. A iniciativa, de formato global, surge como resposta às condicionantes impostas pelo novo coronavírus, que forçou o adiamento das datas originalmente previstas.

Segundo avança o comunicado, os visitantes virtuais poderão "navegar facilmente por um recinto mágico e recém-criado com um PC, portátil, smartphone ou tablet", sem que para isso seja necessário o uso de óculos de realidade virtual, "e explorar todo o site do festival de maneira interactiva, com amigos". Ao longo dos dois dias do intitulado Tomorrowland Around The World, os convidados terão, além da programação musical, um conjunto de experiências disponíveis.

Este ano o certame conta com oito palcos: Atmosphere, Core, Freedom Stage e Elixir, além de três adicionais, que foram especialmente criados e projectados pela equipa criativa e pelos artistas 3D por detrás do Tomorrowland. Cada um dos espaços, que oferece diferentes tipos de som, conta também com espectáculos de fogo-de-artifício e laser, e o Mainstage "será grandiosamente apresentado ao mundo pela primeira vez durante o Tomorrowland Around the World."

Além das actuações, estão planeadas actividades como webinars, jogos e workshops sobre lifestyle, gastronomia, moda e sobre a Tomorrowland Foundation.

Michiel Beers, co-fundador do festival, fala de uma reinvenção mas acredita que o público vai aderir com entusiasmo. "Acreditamos sinceramente que podemos levar o espírito do Tomorrowland e o entretenimento ao mais alto nível a pessoas e lares de todo o mundo. Esperamos que centenas de milhares de pessoas se unam de maneira responsável e que pequenas reuniões de Tomorrowland nas casas – do Canadá à Austrália, do Japão ao Brasil e um pouco por todo mundo – sejam organizadas."

O alinhamento de artistas será anunciado no dia 15 deste mês. Os bilhetes simples, que podem ser adquiridos através do site a partir do dia 18, terão o custo de 12,50€ (diários) ou 20€ pelos dois dias, com direito a uma semana de streaming do festival.

+ FEST regressa em Agosto e chega também a Lisboa

Share the story