Topotents: acampar nunca foi tão fácil

E aquele ideia óptima que se teve há uns anos de que a vida podia ser igual aos anúncios de cerveja e que o Verão para ser Verão tinha de envolver road trip, tenda, mochila de campismo e aquele nervoso miudinho constante, típico da idade?

Era bom, mas foi péssimo para as costas. Acampar é das melhores coisas da vida… se for feito em condições. Além disso há sempre aquele problema da tralha. Fazer campismo exige uma logística que muitas vezes nos leva a desistir. São muitas coisas para levar às costas e a tenda é sempre uma delas.

Ora é aqui que entra A TOPO, uma boa notícia tanto para os amantes de campismo selvagem que adorariam voltar à prática mas que já não têm vagar para montar o próprio quarto, como para todos os que compraram bilhete para um festival tarde de mais e ficam sem alojamento. Só é preciso ter um carro com barras transversais, o resto fica por conta da empresa.

A ideia é montar tendas para duas ou três pessoas por cima do tejadilho de qualquer carro com a ajuda de uma estrutura metálica que serve de suporte e um escadote de acesso. Sim, o colchão está incluído e uma cobertura para o sol também. Isso mesmo: é possível dormir por cima do carro, em basicamente qualquer lugar onde apeteça parar (atenção à lei!).

Os preços começam nos 33€ por noite e incluem a total despreocupação com o processo de montagem. No dia e à hora combinada, só tem de se dirigir a uma oficina associada da marca e os técnicos tratam de tudo, incluindo montagem da tenda e explicação detalhada de como dobrá-la sempre que o carro estiver em circulação e de como voltar a armá-la quando for para montar acampamento.

No fim da aventura, deve ser tudo entregue no local acordado. Também há sacos-cama, lanternas e duches para alugar.

www.topotents.pt

