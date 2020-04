Tour virtual: explore os locais que inspiraram a saga de Harry Potter

A ferramenta Voyager, do Google Earth, tem uma nova experiência virtual com imagens reais em 360º dos locais que inspiraram a saga de Harry Potter.

Tudo começa na plataforma 9 ¾ em King’s Cross, mas a viagem virtual na Voyager do Google Earth, uma plataforma especializada em contar histórias, passa por muitos outros locais que inspiraram as aventuras de Harry Potter.

Nesta tour virtual, destaca-se sobretudo o salão principal da Christ Church, uma das faculdades da Universidade de Oxford, que serviu de inspiração para o famoso Salão de Hogwarts. Pode visitar também o mercado britânico de Leadenhall e reviver a Diagon Alley, que se tornou uma das ruas mais famosas do cinema e da literatura, ou entrar no The Elephant House, um café em Edimburgo onde J. K. Rowling escreveu partes da sua obra (não, não foi apenas entre cimbalinos, no Porto, que a escritora rabiscou as aventuras do jovem feiticeiro).

Ao todo, são uma dúzia de referências, a maior parte no Reino Unido, mas também na Escócia e EUA.

Como esta, há muitas outras tours virtuais para fazer na Voyager. Ser viajante sem sair de casa nunca foi tão fácil: basta clicar no ícone da pataforma na barra lateral esquerda do Google Earth para ser encaminhado para uma página com todas as viagens disponíveis organizadas por temas, desde os principais museus do mundo até aos países com tradição na poesia infantil.

+ Hogwarts afinal existe e está online com uma série de cursos

+ Leia grátis a revista desta semana