“Traga um, leve outro”. Há livros à solta em São Domingos de Benfica

O projecto comunitário nasceu no seio de um grupo privado no Facebook, o “Olá Vizinhos! São Domingos de Benfica”, que reúne moradores do bairro. A ideia é promover a leitura e, simultaneamente, o comércio local: os livros doados por vizinhos – já lidos ou para os quais deixou de haver espaço em casa – encontram-se disponíveis em várias lojas, ao longo da Estrada de Benfica e nas imediações, para serem trocados na lógica de “traga um, leve outro”.

“O sucesso da iniciativa tem sido grande, com várias trocas em todas as lojas. Tratam-se de pequenas bibliotecas vivas, pelo que a oferta pode mudar a cada minuto. Por isso, há sempre motivo para passar e espreitar as novidades. Há até quem já tenha aguardado a abertura de uma loja pela manhã só para trocar um livro!”, lê-se em comunicado do grupo, que foi criado em Março de 2021, conta com mais de 10 mil membros e tem visto nascer várias iniciativas. A primeira de todas foi, aliás, uma “biblioteca a sério”, onde é possível requisitar livros para crianças e adolescentes, que encontrou espaço na New Music School, do vizinho Luís Sá, em Outubro de 2021 e ainda se mantém em pleno funcionamento.

© Olá Vizinhos! São Domingos de Benfica Biblioteca com livros para crianças e adolescentes na New Music School (R. Cândido Figueiredo 87D)

Já no âmbito deste novo projecto, poderá encontrar livros para troca no Oculista Central Cruz da Pedra (Estrada de Benfica 315 B/C), na loja de retro gaming Mr. Zombie (Estrada de Benfica 317 C), na loja de congelados K Aviar do Bairro (Estrada de Benfica 327 C), na loja de moda e bazar Superpanda (Estrada de Benfica 304 A), na loja e atelier de artesãs WE (Estrada de Benfica 338 D), na Cmg Cabeleireiro Estética (Estrada de Benfica 369 A), no atelier de decoração e loja de mobiliário Mi Kasa Su Kasa (Estrada de Benfica 395 B) e no Aqui Estudo (Rua Major Neutel de Abreu 7B, no Alto dos Moinhos, a poucos metros da Estrada de Benfica).

