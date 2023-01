“Transfake!” Protesto interrompe peça no São Luiz e leva a mudança no elenco

A performer travesti Keyla Brasil interrompeu a peça Tudo Sobre a Minha Mãe, em cena no teatro São Luiz, esta quinta-feira à noite. "Transfake", gritou, depois de alcançar o palco. O vídeo está a correr nas redes sociais.

O elenco conta com a artista trans brasileira Gaya de Medeiros, que veste a personagem de Agrado. Mas em causa está o facto de, na peça com base do filme de Pedro Almodóvar, a personagem trans Lola estar a ser representada por André Patrício, um actor cisgénero (isto é, que se identifica com o género que lhe foi dado à nascença). Nos últimos dias, já circulava um manifesto online a censurar a escolha do elenco, mas este foi o primeiro incidente desde que o espectáculo se estreou na semana passada. "Porque não contrataram duas pessoas trans para fazer as personagens?", gritou a performer em protesto. "Porque não contratam dois travestis?", "É por falta de dinheiro?", disse perante a plateia e já sem os actores em palco.

"A luta desta comunidade é mais do que legítima e deve ser apoiada", diz à Time Out o encenador Daniel Gorjão. "Sou agora alvo da própria comunidade, mas não sou transfóbico. Nunca pensei que pudesse ser acusado de transfobia, quando outras questões se levantaram para a concretização desta peça. Eu estou do lado da luta, eu percebo a luta, só não percebo a forma violenta com que a fazem e serei sempre contra esta forma tão violenta. Mas não estou contra a comunidade, pelo contrário", frisa.

A partir de hoje, sexta-feira, 20 de Janeiro, será Maria João Vaz, actriz trans, a interpretar o papel de Lola. "Só agora houve condições para que esta mudança pudesse acontecer", esclarece Gorjão. "Foi uma optimização de recursos que, na realidade, não foi a melhor opção. Foi isso que esteve na origem deste desencontro. Segui uma lógica de produção internacional em que há desdobramento de papéis. Já assumi publicamente, ontem, antes do espectáculo, que podia ter ido mais longe neste gesto de representatividade. Agora, com o suporte e com o apoio, tanto do Teatro Municipal de São Luiz como do Teatro Municipal do Porto, conseguimos condições para que essa mudança exista. Isto nunca é só uma questão de vontade". A inclusão de Maria João Vaz no elenco está assegurada "até ao final das apresentações no Porto", adianta o encenador, escusando-se a esclarecer os moldes desse apoio.

Uma semana depois de se estrear, Tudo Sobre a Minha Mãe está agora envolta em polémica, mas o assunto já tinha sido mencionado pelo próprio encenador na folha de sala. "Este não é um espectáculo perfeito também neste aspecto, porque a Lola é interpretada por um homem e não por uma mulher trans", lê-se. "Infelizmente, as lógicas de produção, às vezes, impõem-se às lógicas artísticas e, aqui, não tivemos orçamento para contratar mais uma actriz para fazer apenas uma cena".

O elenco da peça, com base no texto de Samuel Adamson, que adaptou a obra de Almodóvar, é composto por André Patrício, Catarina Wallenstein, Filipa Leão, Filipa Matta, João Candeias Luís, João Sá Nogueira, Maria João Luís, Maria João Vicente, Sílvia Filipe, Teresa Tavares e Gaya de Medeiros. Esta última mostrou-se solidária perante o protesto de Keyla Brasil, esta quinta-feira. Em palco, a única actriz trans do elenco lembrou: "A liberdade de uma não é a liberdade de todas". "Isto não é contra o actor, não é contra o director. Isso é contra uma denuncia histórica, de algo que vem acontecendo há muitos anos. É preciso ocuparmos esse lugar", disse, aplaudida pela audiência.

