Trânsito continua cortado nas praias da Arrábida até ao final do mês

Apesar da época balnear terminar para a semana, o bom tempo vai continuar. E com ele mantém-se a interdição a carros nos acessos às praias da Arrábida.

Se estiver a planear ir à Arrábida neste fim-de-semana, lembre-se: os carros não entram. O acesso dos automóveis às praias continua interditado durante os fins-de-semana e assim se manterá até ao final de Setembro, apesar da época balnear terminar a 15 de Setembro. A previsão de dias quentes até ao final do mês levará muita gente em busca de uma última corzinha para o Inverno que se avizinha, por isso, a câmara de Setúbal decidiu alargar a medida, que foi aprovada esta quinta-feira numa reunião pública da autarquia.

A proibição à circulação automóvel entre os parques de estacionamento da Figueirinha e do Creiro mantém-se. Neste troço, a circulação apenas é permitida, entre as 08.00 e as 20.00, a veículos autorizados, de duas rodas, transportes públicos regulares, táxis e similares, autoridades e viaturas de emergência.

O troço a partir do cruzamento de acesso ao Portinho da Arrábida estará cortado entre as 08.00 e as 19.00 sendo, contudo, permitida a inversão de marcha junto da Casa do Gaiato, quando esgotada a capacidade do estacionamento do Portinho, que dispõe de uma zona de largada e tomada de passageiros.

As alternativas para quem quiser desfrutar das praias da Arrábida são os transportes públicos. A partir de Setúbal, as carreiras 723 e 723-A asseguram a ligação à zona de praias. A carreira 722, entre o parque da Secil e o parque da Figueirinha custa 1€ e dá direito a uma viagem de ida e de volta.

