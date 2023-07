Trânsito cortado na Baixa e no Parque das Nações. Conheça o plano de mobilidade para a JMJ

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), a decorrer em Lisboa entre 1 e 6 de Agosto, vai provocar alterações e restrições ao tráfego rodoviário um pouco por toda a cidade, com particular intensidade nas zonas definidas como vermelhas. O plano da Direcção Municipal de Mobilidade da Câmara Municipal de Lisboa foi apresentado nesta terça-feira.

Nos dias 1, 3 e 4 de Agosto, o trânsito vai estar cortado nas ruas entre o Parque Eduardo VII e o Terreiro do Paço. A "restrição absoluta à circulação rodoviária", como prevê o plano de mobilidade, aplica-se às seguintes ruas: Rua Castilho, Rua Joaquim António de Aguiar, Rua Marquês da Fronteira, Avenida António Augusto de Aguiar, Avenida Fontes Pereira de Melo, Praça Marquês Pombal (rotunda interna), Avenida da Liberdade (vias centrais), Praça dos Restauradores, Praça D. Pedro IV, Rua da Betesga, Rua da Prata, Rua da Alfândega, Campo das Cebolas, Avenida Infante D. Henrique, Praça do Comércio, Avenida Ribeira das Naus, Largo do Corpo Santo, Rua do Arsenal, Praça do Município, Largo de S. Julião, Rua Nova do Almada, Rua do Carmo e Rua 1.º de Dezembro.

Mas as alterações de trânsito, ditadas pela Câmara Municipal de Lisboa e pela PSP, não ficam por aqui. Mais abrangente, será a zona amarela, que circundará o perímetro em que a circulação rodoviária será suspensa. Será uma zona com fortes restrições ao trânsito nos dias dos principais eventos. Apenas poderão circular residentes, trabalhadores com comprovativo da entidade patronal, tuk tuks, TVDE, transportes públicos, avenças de parques de estacionamentos públicos e cargas e descargas. Bicicletas e trotinetes ficam de fora da lista de excepções.

No caso das celebrações do parque Eduardo VII, o plano afectará desta forma as seguintes vias: Cais do Sodré, Rua do Alecrim, Rua da Misericórdia, Rua de São Pedro de Alcântara, Rua D. Pedro V, Praça Príncipe Real, Rua da Escola Politécnica, Largo do Rato, Rua D. João V, Rua Joshua Benoliel, Rua Carlos Alberto da Mota Pinto, Rua Conselheiro Fernando de Sousa, Rua Marquês da Fronteira, Avenida Miguel Torga, Rua de Campolide, Avenida Calouste Gulbenkian, Praça de Espanha, Avenida de Berna, Avenida da República, Rua Casal Ribeiro, Largo Dona Estefânia, Rua Dona Estefânia, Rua Gomes Freire, Rua Conselheiro Arantes Pedroso, Rua de São Lázaro, Martim Moniz, Rua dos Cavaleiros, Calçada de Santo André, Calçada da Graça, Jardim da Graça, Largo da Graça, Rua Voz do Operário, Arco da Grande de Cima, Campo de Santa Clara e Santa Apolónia.

Foi ainda definida uma zona verde, onde o trânsito poderá sofrer cortes pontuais em momentos de maior circulação pedonal em resultado de eventos integrados na JMJ. O perímetro abrange a Avenida D. Carlos I, Calçada da Estrela, Praça da Estrela, Rua Domingos Sequeira, Rua Ferreira Borges, Rua José Gomes Ferreira, Avenida Engenheiro Duarte Pacheco, Viaduto Duarte Pacheco, Estrada da Pimenteira, Avenida de Ceuta, Eixo Norte-Sul, Avenida das Forças Armadas, Entrecampos, Avenida Estados Unidos da América, Avenida Gago Coutinho, Rotunda do Areeiro, Avenida Almirante Reis, Rua Morais Soares, Praça Paiva Couceiro e Avenida Mouzinho de Albuquerque.

O cenário repete-se durante o fim-de-semana de 5 e 6 de Agosto, mas na zona do Parque das Nações, mais propriamente, nas imediações do Parque Tejo. A restrição absoluta – zona vermelha – vai afectar as seguintes vias: do Passeio do Tejo e da Rua Príncipe do Mónaco para Norte, Passeio dos Heróis do Mar também para Norte, Via do Oriente, Rua Professor Picard, Rua Chen He, Rua do Reno, Rua do Sena, Rua do Tamisa, Rua do Tibre, Rua do Volga, Rua do Danúbio, Rua do Oder, Rua do Ebro, Rua Capitão Cook, Rua Roald Amundsen, Praça Gago Coutinho, Rua da Cotovia/Passeio do Trancão e IC2.

Aqui, as restrições próprias da zona amarela (com as mesmas excepções que vão vigorar no centro da cidade) vão afectar a circulação rodoviária na Avenida de Berlim, na Rua Contra-Almirante Armando Ferraz, na Avenida Dr. Francisco Luís Gomes, na Praça José Queiroz, na Avenida Dr. Alfredo Bensaúde, na Rua Padre Joaquim Aguiar e na Estrada da Circunvalação.

Já a zona verde vai abranger, apenas no domingo (6), a Avenida Marechal Gomes da Costa, Segunda Circular (entre o Campo Grande e o acesso à A1), Avenida Santos e Castro, Nó Norte do Alto do Lumiar e Eixo Norte-Sul.

No mesmo dia, os eventos a decorrer no Passeio Marítimo de Algés obrigam a constrangimentos semelhantes. Foi delimitada uma zona amarela – Avenida de Brasília, Avenida Dr. Alfredo Magalhães Ramalho e Doca de Pedrouços – e ainda uma zona verde, em vigor nos dias 5 e 6 de Agosto e que vai abarcar a Avenida da Índia e a Rua Damião de Góis.

