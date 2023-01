Trânsito na Baixa: obras obrigam a inverter sentido da Rua dos Douradores

O abatimento que há mais de um mês levou ao corte do trânsito na Rua da Prata, na Baixa, vai ter novas consequências na circulação do trânsito a partir desta quinta-feira, 26 de Janeiro. Para permitir o acesso à Praça da Figueira e depois ao Rossio, enquanto durarem as obras de reparação na Rua da Prata, os veículos vão fazer a Rua dos Douradores no sentido Sul-Norte. Mas não todos: os pesados vão atravessar através da Rua da Madalena.

A alteração ao trânsito foi comunicada esta quarta-feira pela Câmara Municipal de Lisboa, que sugere alternativas para “evitar constrangimentos do trânsito”. Quem vem do Parque das Nações deve optar, segundo o município, pela Avenida Infante Dom Henrique e a Avenida Mouzinho de Albuquerque. O trânsito proveniente de Belém tem a Avenida de Ceuta ou as avenidas Infante Santo e Dom Carlos I como possibilidade.

No mesmo comunicado, a autarquia apresenta em detalhe as vias de trânsito com as alterações previstas. É a imagem que se encontra abaixo.

Maria Lomelino (DMM/DIPM)

