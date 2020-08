Trânsito na Serra de Sintra mantém-se interdito até quarta-feira

O encerramento do perímetro florestal da Serra de Sintra foi anunciado no sábado, depois de o Governo declarar situação de alerta entre as 20.00 de 2 de Agosto de 2020 e as 23.59 de 4 de Agosto de 2020, para os todos os distritos de Portugal. A autarquia justifica a decisão com a previsão para o concelho de Sintra de “risco de incêndio rural elevado e muito elevado até quarta-feira”.

A circulação, estacionamento e permanência de viaturas no interior do perímetro florestal está interdita até ao final do dia 4, terça-feira, excepto para veículos de moradores e empresas aí sediadas, veículos de socorro, de emergência e das entidades integrantes do Sistema Municipal de Protecção Civil.

“A situação de interdição do trânsito nas vias municipais do perímetro da Serra de Sintra, será avaliada, de 12 em 12 horas, podendo a interdição ser agravada ou desagravada, tendo em conta as condições que se possam vir a registar”, lê-se em comunicado no site da Câmara Municipal de Sintra, onde poderá consultar um mapa com os pontos de interdição.

Durante o dia 5 de Agosto, quarta-feira, o condicionamento do trânsito permanece nas vias municipais que integram o perímetro da serra, mantendo-se as mesmas excepções e autorizando-se o acesso também a transportes públicos de passageiros, com alvará emitido pela entidade competente.

