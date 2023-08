Travessia ciclopedonal sobre o Trancão recebe o nome de D. Manuel Clemente

A estrutura que liga os concelhos de Lisboa e Loures, construída a propósito da Jornada Mundial da Juventude, foi inaugurada em Julho, mas só agora é oficialmente baptizada. A Câmara Municipal de Lisboa anunciou a novidade esta sexta-feira, 11 de Agosto. O nome da ponte é uma homenagem ao 17.º Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente.

O cardeal Manuel Clemente foi Patriarca de Lisboa durante dez anos, tendo sido o grande impulsionador da Jornada Mundial da Juventude, que nas suas palavras “será lembrada como um momento decisivo para uma geração que construirá um mundo mais belo e fraterno”. Antes, foi bispo do Porto, depois de ter sido bispo auxiliar de Lisboa entre 1999 e 2007. A 10 de Agosto de 2023, com a nomeação do seu sucessor, passou a Patriarca Emérito. Mantém-se como Administrador Apostólico do Patriarcado até à tomada de posse do novo Patriarca, D. Rui Valério.

“Os lisboetas estão profundamente agradecidos ao Cardeal D. Manuel Clemente pelo seu contributo para um momento marcante para a cidade, que ficará gravado na história de Lisboa e nos corações de todos os que o viveram. É uma justa homenagem da cidade a um homem que deu tanto a Lisboa ao longo da sua vida”, diz o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, citado em comunicado.

“A vontade da CML foi comunicada ao presidente da autarquia de Loures, Ricardo Leão, que a considerou uma boa opção e um justo reconhecimento”, adianta ainda a autarquia lisboeta.

Com cerca de 560 metros e feita maioritariamente de madeira e aço, a agora baptizada ponte Cardeal Dom Manuel Clemente destina-se a peões e ciclistas, integrando a rede de percursos ciclopedonais da região de Lisboa e ligando-a ao concelho de Loures.

