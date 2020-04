Trendy Market: o mercado de marcas portuguesas salta de Oeiras para o online

Enquanto os eventos pela cidade estão em hiato, quem dá a cara por eles arranja maneira de lhe bater à porta. É assim com o Trendy Market, que deixa o seu poiso em Oeiras para chegar a todos através de um mercado online marcado para 18 e 19 de Abril.

Depois da primeira edição em Fevereiro, a segunda marcada para 14 e 15 de Março já foi improvisada e transferida para as redes sociais do mercado a propósito da pandemia. Repete-se agora a façanha, a 18 e 19 de Abril, onde mais de 60 expositores se apresentam no site do Trendy Market.

O funcionamento é simples: as marcas estão reunidas em www.trendymarket.pt, e o mercado abre às 10.00 de dia 18 e dura todo o fim-de-semana, até às 22.00 de dia 19.

“Este mercado trata-se do resultado de um sentimento – união – que nos liga num objetivo comum de que o comércio local tenha uma alternativa ao fecho de lojas, tenha onde dinamizar os negócios e investimentos e de apelar ao consumo do que é português. Apoiar as pequenas empresas, encurtando este distanciamento agora essencial, mas sem perder o contacto e a ligação com os seus clientes”, refere o Trendy Market em comunicado.

As marcas no site estão segmentadas por conceitos (Feito por nós e por cá; Original e diferente; e Um toque de exclusividade) onde os visitantes vão poder navegar e explorar as marcas com que mais se identificam. Escolhida a marca, são levados até ao seu site ou rede social para que possam agilizar a compra directamente com os expositores.