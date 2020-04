Trendy Market promove 2ª edição do mercado online com descontos especiais

Os mercados de fim-de-semana adaptaram-se às circunstâncias e agora vivem no online. Depois de uma primeira edição virtual, o Trendy Market repete a façanha e volta a acontecer a 16 e 17 de Maio.

A primeira edição online, que decorreu a 18 e 19 de Abril, teve mais de cinco mil visitantes únicos nos dois dias de mercado, por isso o Trendy Market volta a apresentar-se para uma 2.ª edição. Durante dois dias terá mais de 140 expositores a compor a montra virtual, que vão sendo anunciados nas redes sociais.

O funcionamento é simples: as marcas estão reunidas em www.trendymarket.pt, e o mercado abre às 10.00 de dia 16 e dura todo o fim-de-semana, até às 22.00 de dia 17. As marcas no site estão segmentadas por conceitos (Feito por nós e por cá; Original e diferente; e Um toque de exclusividade) onde os visitantes vão poder navegar e explorar as marcas com que mais se identificam. Escolhida a marca, são levados até ao seu site ou rede social para que possam agilizar a compra directamente com os expositores.

Apesar de as marcas e respectivos meios de compra permanecerem no site sempre até à edição seguinte, apenas durante os dias de mercado há descontos especiais.

Se normalmente está do outro lado da banca, de quem vende, também pode inscrever-se neste mercado tal e qual como se fosse um físico. As candidaturas são feitas aqui, e o custo de participação é de 10€, que inclui a criação de uma página específica para cada expositor no site do mercado, com permanência até ao início da semana da edição de Junho. Está também incluído no valor de inscrição a promoção da marca nas redes sociais do Trendy Market.

