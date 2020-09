Trendy Market regressa ao Oeiras Parque com mercado físico

Do digital volta a saltar para o mundo físico e ganha lugar fixo no calendário: primeiros e últimos fins-de-semana do mês.

Depois da última edição ao ar livre e outras tantas em formato digital, o Trendy Market regressa com duas edições físicas ao Oeiras Parque. O evento está marcado para os fins-de-semana de 25 a 27 de Setembro e de 2 a 4 de Outubro.

O mercado surgiu pela primeira vez no início do ano, em Fevereiro, como forma de apoio aos pequenos negócios e às marcas portuguesas. E se devido à pandemia o Trendy Market foi obrigado a adaptar-se e a viajar para uma plataforma online, a organização ditou agora que, com as condições de higiene e segurança garantidas, o mercado poderá voltar à sua edição física.

O evento decorre no piso -1 do Oeiras Parque, na zona de acesso ao parque infantil e restauração, entre as 10.00 e as 19.00 durante os dias 25, 26 e 27 de Setembro e 2, 3 e 4 de Outubro. As dezenas de expositores apresentam uma oferta de roupa, acessórios, decoração e artigos infantis.

O Trendy Market volta assim à sua regularidade habitual, com mercado no primeiro e último fim-de-semana de cada mês. A plataforma online mantém-se activa para divulgação de projectos portugueses, mesmo com as edições físicas a decorrer.

