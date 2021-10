Trendy Market volta a reunir marcas portuguesas em Carcavelos

O mercado – que junta marcas portuguesas das áreas da moda, do design e não só – decorre no Hotel Riviera este fim-de-semana.

O Trendy Market regressa este fim-de-semana ao Hotel Riviera, junto à praia de Carcavelos, para mostrar mais uma vez que o que é nacional é bom.

Nos dias 30 e 31 de Outubro, entre as 10.00 e as 19.00, quem visitar o mercado vai poder ficar a conhecer algumas das propostas nacionais na área da moda, decoração, design, joalharia, infantil, cerâmica e produtos gourmet. A entrada é livre.

Por lá encontra marcas como a Woman Trust, que vende peças de roupa em estilo étnico chique; a editora Livros Horizonte; os acessórios Paula Brazão; os produtores de cosmética natural e artesanal Sabonetes e Companhia; entre muitas outras.

Para quem não pode comparecer, é possível conhecer as novidades e participar no evento online. Basta carregar no nome da marca e é direccionado para as redes sociais da mesma. É aí que entra em contacto para fazer a compra.

R. Bartolomeu Dias (Carcavelos). Sáb-Dom entre as 10.00 e as 19.00.

