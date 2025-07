Três comédias românticas que Lena Dunham precisa para viver – e que pode ver na sua televisão

Netflix | Too Much

A criadora da série do momento, ‘É Pegar ou Largar!’, da Netflix, revela as romcoms que a emocionam.

A nova série da Netflix de Lena Dunham é uma comédia romântica sarcástica e acutilante sobre Jess (Megan Stalter), uma nova-iorquina sonhadora que se muda para Londres à procura do amor – fantasiando ao estilo Merchant Ivory com casas senhoriais e cavalheiros em trajes georgianos. Em vez disso, vê-se a atravessar bairros sociais em Hackney, festas regadas a cocaína no oeste londrino, e o universo hipster dos media, ao lado de Felix (Will Sharpe), um músico indie descontraído e complexo ao mesmo tempo. Afinal, o verdadeiro amor é um caminho pontuado por eco-militantes de berço privilegiado e ex-namorados franceses snobes.

Tal como a sua protagonista, É Pegar ou Largar! é uma série profundamente apaixonada pelo género, cheia de referências que vão de Pretty Woman – Um Sonho de Mulher (1990) a Richard Curtis, o realizador de comédias românticas como O Amor Acontece (2003) ou O Diário de Bridget Jones (2001). Até a porta de Notting Hill (1999) faz uma breve aparição!

Mas quais são as comédias românticas que fazem tremer a própria argumentista e realizadora de É Pegar ou Largar!? Pedimos a Lena Dunham que escolhesse as suas três favoritas:

3. Bye Bye Birdie – Como é bom Amar (1963)

Photograph: Columbia Pictures ‘Bye Bye Birdie’

"Pode não parecer uma comédia romântica, mas é – uma comédia romântica musical. Vi-a vezes sem conta: foi das primeiras vezes em que torci genuinamente por uma história de amor. Alguém dirá, certamente, que não conta como romcom, mas desafio quem quer que seja a não se comover com a história de amor de Janet Leigh. E desafio alguém a não se emocionar ao ver Kim e Hugo encontrarem o caminho de volta um para o outro, depois de Conrad Birdie virar a cidade do avesso."

2. O Casamento do Meu Melhor Amigo (1997)

Photograph: Sony Pictures Releasing Julia Roberts, Cameron Diaz and Rupert Everett in ‘My Best Friend’s Wedding’

"Adoro este filme porque é romântico, inesperado e conta de forma belíssima a velha história da amizade entre uma mulher e o seu melhor amigo gay. Essa, para mim, é a verdadeira história de amor desta longa-metragem. Gosto do modo como subverte ligeiramente o género. E o elenco é de perder a cabeça."

1. Quatro Casamentos e um Funeral (1994)

Photograph: Working Title Films/Film4

"O meu número um é um clássico da produtora Working Title. Trata-se daquele momento em que um filme nos atinge – e quando vi Quatro Casamentos e um Funeral, pensei: “Não há nada melhor do que isto.” Queria estar com aquelas pessoas inteligentes, engraçadas e complicadas. Queria ir a quatro casamentos e a um funeral. Queria viver tudo aquilo. Além disso, é o original na dinâmica “rapariga americana/ homem britânico”, que é precisamente aquilo que procuro [na vida real]."

